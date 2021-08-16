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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة : إجراءات جديدة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة

كرة السلة
كرة السلة

أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة خطابًا إلى أعضاء الجمعية العمومية لكرة السلة يخطرهم فيه بعقد جمعية عمومية جديدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة 2021-2024.


وجاء نص خطاب اتحاد السلة إلى أندية الجمعية العمومية كالتالي:


إيماء إلى خطاب اللجنة الأولمبية المصرية للعمل على إزكاء روح المنافسة وتوسعة دائرة المشاركة في انتخابات الاتحادات الرياضية وتقديرًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة السلة، فقد تقرر:

 

بدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعية العمومية وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 أغسطس2021 حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجلس الإدارة لمدة 7 أيام على أن تسير بقية الإجراءات قدمًا على وفق المواعيد المحددة.


وإذ يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لجميع الأعضاء الأجلاء حرصه على تأكيد الثقة في انعقاد الجعية العمومية للوصول لأفضل أداء في إدارة شئون كرة السلة.

الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة اللجنة الاولمبية المصرية جلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجمعيه العموميه

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