أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

فاتنة .. عيونها سماوات زرقاء ألفن الجمال .. جاذبية شديدة التأثير بلا مبالغة ، عاصفة حسن بلا مواسم ، تجتث كل شيئ خلفها ، تسحق القلوب بلحظ عيونها ، لفتة واحدة منها تكفي ليتحول كل شيئ إلى أشلاء ، أما نبرة صوتها .. لا . ليس صوتا ، لكنه الموسيقى تذيب الجليد ، خمر معتقة سائغة للشاربين .

الجميع يراودها عن نفسها ..

الجميع يتطوع لمساعدتها بدون طلب منها ، الجميع في خدمتها على مدار الساعة ، هم يعملون و هي التى تتحصل على الراتب آخر الشهر ، لكنهم سعداء بالتضحية و لا يعانون اجحافا ، مجرد وجودها بينهم كرم منها و فضل كبير .

إذا ما أوشك قلمها على انتهاء حبره ، رأيت أقلاما بكل الألوان تتطاير في الهواء لتصل كلها بعناية متقنة أمامها فوق المكتب ، و قبل أن يشعر حلقها المرهف بالعطش ، كانت زجاجات المياه تتراص أمامها مفتحة الغطاء !

أما التقرير اليومي فكان هناك دائما من يكتبه لها .

كان طعام الغذاء يأتي لها ٤ مرات مع ٤ عاشقين ، و الكل يعزف منفردا لحنه الخاص ، يجتهد دون علم الآخر ، هي فقط من يعلم ، هي من يمسك ببداية الخيط ، و بأعناق القلوب .

إذا كنت من السعداء .. فسيجمعك بها نفس "الشيفت" ، و إن كانت أمك مستجابة الدعاء فسيكون "الشيفت " المسائي ، حيث خلو المكتب من المتطفلين المتطوعين النبلاء !

ويحك إن لم يطل عليك نجمها في خاطر ليلة سرمدية .

-

▪عيناك نازلتا القلوب فكلها

إما جريح أو صريع المقتل

...