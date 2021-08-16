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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

صدى البلد

فاتنة ..  عيونها سماوات زرقاء ألفن الجمال .. جاذبية شديدة التأثير بلا مبالغة ، عاصفة حسن بلا مواسم ، تجتث كل شيئ خلفها ، تسحق القلوب بلحظ عيونها ، لفتة واحدة منها تكفي ليتحول كل شيئ إلى أشلاء ، أما نبرة صوتها ..  لا .  ليس صوتا ، لكنه الموسيقى تذيب الجليد ، خمر معتقة سائغة للشاربين .

الجميع يراودها عن نفسها .. 
الجميع يتطوع لمساعدتها بدون طلب منها ،  الجميع في خدمتها على مدار الساعة ، هم يعملون و هي التى تتحصل على الراتب آخر الشهر ، لكنهم سعداء بالتضحية  و لا يعانون اجحافا ، مجرد وجودها بينهم كرم منها و فضل كبير .

إذا ما أوشك قلمها على انتهاء حبره ، رأيت أقلاما بكل الألوان تتطاير في الهواء لتصل كلها بعناية متقنة أمامها فوق المكتب ، و قبل أن يشعر حلقها المرهف بالعطش ، كانت زجاجات المياه تتراص أمامها مفتحة الغطاء !

أما التقرير اليومي فكان هناك دائما من يكتبه لها .
كان طعام الغذاء يأتي لها ٤ مرات مع ٤ عاشقين ، و الكل يعزف منفردا لحنه الخاص ، يجتهد دون علم الآخر  ، هي فقط من يعلم ، هي من يمسك ببداية الخيط ، و بأعناق القلوب .

إذا كنت من السعداء ..  فسيجمعك بها نفس "الشيفت" ، و إن كانت أمك مستجابة الدعاء فسيكون "الشيفت " المسائي ، حيث خلو المكتب من المتطفلين المتطوعين النبلاء !

ويحك إن لم يطل عليك نجمها في خاطر ليلة سرمدية .

-

▪عيناك نازلتا القلوب فكلها 
    إما جريح أو صريع المقتل
...

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