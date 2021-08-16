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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله يقترح مبادرة تأسيس النيابة الرياضية

محمد فضل الله
محمد فضل الله

طرح الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضي الدولي مبادرة تحت عنوان تأسيس النيابة الرياضية.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: المبادرة معنية بكافة الأمور ذات العلاقة بالفساد الرياضي بشكل متخصص ومواكب للتطورات الرياضية الدولية فى هذا الشأن لأن الأصل في نجاح الرياضة المصرية أن نمتلك تصميم  للتخطيط  للمستقبل وما يتضمن من تحديات، وذلك وفق  التوجهات  العالمية .

وأوضح فضل الله أن أهمية تأسيس النيابة الرياضية يأتي نظرا لطبيعة وخصوصية الممارسات الرياضية والتداخل الكبير بينها وبين بعض الجوانب الجنائية والإدارية والمدنية وخاصة فيما يتعلق بفلسفة سقوط الاباحة الرياضية فى ألعاب المنازلات الرياضية.

وواصل : سيكون للنيابة الرياضية دورا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالفساد المالى والإدارى فى المنظمات الرياضية التي حددتها وحدات الإنتربول الدولية بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم
بحيث يضمن التشريع النص على وجود وحدات تنظيمية تتعلق بنظم النزاهة الرياضية وعمليات الرقابة والتدقيق والتحقيق فى كافة الممارسات الإدارية التي تخالف القواعد والقوانين المنظمة للعمل فى الدولة ".

واختتم فضل الله حديثه بأن النيابة الرياضية تضمن سرعة البت في كافة القضايا المرتبطة بالحركة الرياضية في الدولة ، التي تحتاج الى سرعة كبيرة في الإجراءات لطبيعة الرياضة والأنظمة المرتبطة بها وما يترتب عليها من إجراءات انتخابية ومسؤولية تضامنية لأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الوطنية.

محمد فضل المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى النيابة الرياضية الاتحادات الرياضية الوطنية لفساد المالى والإدارى

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