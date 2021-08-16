"الشباب والرياضة" تنتهى من تسجيل المشاركين في نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انتهاء مرحلة التسجيل للمشاركة في نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية الذي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالجامعات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع كيان سند شباب الصعيد حيث استمر باب التقديم للمشاركة مدة ٤٥ يوماً في الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس الجاري .

وتبدأ اليوم عملية فرز المتقدمين لمن تنطبق عليهم الشروط، وإبلاغهم عبر البريد الاليكترونى بقبولهم فى المرحله الأولي، وترشحهم للدخول للمرحلة الثانية، حيث يتم التدريب والإعداد للمقبولين تجهيزًا لمرحلة المقابلات الشخصيه يليها الاختيار النهائى لمن سيشارك في النموذج.

وكانت اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من الشروط والمراحل والإجراءات لاختيار 207 من الشباب وهو العدد المطلوب والممثل للدول الأعضاء باللجنة الأوليمبية الدولية.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن وصول المرشح لمرحلة التدريبات وورش العمل وحضوره بانتظام، والقيام بما يُطلب منه من ورق بحثي سيتم منحه شهادة حضور تدريب مستقلة كنوع من أنواع التحفيز والتقدير لهم لمن لم يحالفه الحظ فى اجتياز مرحلة المقابلات الشخصية، أما من سيتم اختياره فسيستكمل المراحل اللاحقة حتى بدء تدشين النموذج.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة والكيان الشبابى سند شباب الصعيد اطلقا نموذج محاكاة اللجنة الأوليمبية الدولية تزامناً مع انطلاق الدورة الأولمبية بطوكيو 2020 لتنفيذ نموذج محاكاة فعلى للجنة الأوليمبية الدولية، ومحاكاة عمل الهيكل التنفيذى، وانتخابه واللجان الموجودة به، وعمل اللجنة الأوليمبية الدولية.