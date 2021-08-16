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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم محمد عبد العزيز يروج لفيلم موسي بصورة من كواليس التصوير

صدى البلد

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من كواليس فيلمه الجديد  موسي.
 

وعلق كريم محمود عبد العزيز قائلا "مع المخرج الموهوب المجتهد بيتر ميمي من كواليس فيلم#موسى حالياً بجميع دور العرض".
 

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

ضيف شرف

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

https://www.instagram.com/p/CSpIvZ9Ma1s/?utm_medium=copy_link

محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز بطولة فيلم موسى صلاح عبد الله

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