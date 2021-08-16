هاني الناظر يحذر من خطورة الوصفات الطبية عبر السوشيال ميديا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المكز القومي للبحوث الأسبق، إن السوشيال ميديا أصبحت مجالا لانتشار الوصفات الطبية الخاطئة في أي مجال ويقوم المواطنين بتصديق تلك الوصفات.

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أن هناك تركيبات تباع على أنها أعشاب وتكون باهظة الثمن وعلى الرغم من ذلك يشتريها المواطنين.

وتابع هاني الناظر: “كان عندي بنت مريضة عندها 15 سنة شعرها وقع بسبب الوصفات الخاطئة التي تدعي تنعيم وتطويل الشعر، وكانت الوصفة عبارة عن ماء أكسجين وبيض وكركم وزيت زيتون".

أناشد النساء والفتيات والأطفال بعدم تجريب أى شئ

وأردف الناظر: “أناشد النساء والفتيات والأطفال بعدم تجريب أى شئ من وصفات وغيرها”.