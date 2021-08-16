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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر يحذر من خطورة الوصفات الطبية عبر السوشيال ميديا.. فيديو

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المكز القومي للبحوث الأسبق، إن السوشيال ميديا أصبحت مجالا لانتشار الوصفات الطبية الخاطئة في أي مجال ويقوم المواطنين بتصديق تلك الوصفات.

 

وأضاف هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أن هناك تركيبات تباع على أنها أعشاب وتكون باهظة الثمن وعلى الرغم من ذلك يشتريها المواطنين.

 

وتابع هاني الناظر: “كان عندي بنت مريضة عندها 15 سنة شعرها وقع بسبب الوصفات الخاطئة التي تدعي تنعيم وتطويل الشعر، وكانت الوصفة عبارة عن  ماء أكسجين وبيض وكركم وزيت زيتون".

 

أناشد النساء والفتيات والأطفال بعدم تجريب أى شئ

 

وأردف الناظر: “أناشد النساء والفتيات والأطفال بعدم تجريب أى شئ من وصفات وغيرها”. 

 

هاني الناظر الاطفال السوشيال ميديا الطب القومي للبحوث

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