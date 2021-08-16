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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طالبة بالثانوية العامة قبل ساعات من إعلان نتيجتها بالشرقية

صدى البلد

توفيت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الشرقية بعد صراع مع المرض في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد وقبل ساعات من إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد إهالي مدينة العاشر من رمضان ان الطالبة "سارة طارق" فارقت الحياة داخل وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان بعد تعرضها لمضاعفات مرض كانت تعاني منه منذ ثلاث سنوات.

 

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وسادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحافظة الشرقية مؤكدين أن الطالبة المتوفاة أصيبت بمرض مُزمن قبل ثلاث سنوات وكانت تتابع حالتها الصحية من آنٍ لآخر في أحد المراكز الطبية بمدينة العاشر من رمضان، قبل إصابتها بمضاعفات وساءت حالتها وتم نقلها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، ولقيت ربها قبل ساعات من إعلان النتيجة.

الشرقية الثانوية العامة التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة مستشفي الاجتماع

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