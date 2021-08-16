مصطفى محمد على دكة جالاتا سراي أمام جيرسونسبور في الدوري التركي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة جيرسونسبور، في الجولة الأولى لبطولة الدوري التركي.

وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء جالاتا سراي في مباراة اليوم

تشكيل جالاتا سراي

وضم تشكيل جالاتا سراي كل من:

في حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

خط الدفاع: ساشا بوي - ماركاو - لويندياما - فان أنهولت

خط الوسط: أنتاليالي - بيركان كوتولو - ألكساندرو تشيكالداو

خط الهجوم: سفيان فيغولي - كيريم أكتروجلو - مباي دياني.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أتاتورك ستاديوم معقل فريق جيرسونسبور.