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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل المصري وسموحة قبل انطلاق مباراتهما بالدوري

المصري
المصري

أعلن علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي وأحمد سامي المدير الفني لـ سموحة تشكيل فريقيهما، وذلك قبيل انطلاق المباراة المقررة بينهما فى التاسعة مساء اليوم فى إطار مباريات الأسبوع الـ 31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

 

وجاء تشكيل المصري كالتالي:


حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، أحمد شوشة، كريم العراقي

خط الوسط: إسلام عطية، حجاج عويس، حسن علي، كازادي كاسونجو، جريندو

وفي الهجوم: عمر كمال عبد الواحد

 

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، محمد عبد المنعم، محمود عزت، رجب نبيل

خط الوسط: أحمد حمص، محمود كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر

وفي الهجوم: محمد النادي

على ماهر للمصري البورسعيدي احمد سامي سموحة الدوري الممتاز

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