برلمانية: التجربة اليابانية تحمل بعض سمات التشابه مع نظيرتها المصرية

قالت النائبة سهام كمال عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الياباني يأتي ضمن سياسة تعدد المحاور التي انتهجها الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة حيث تبنى خطا فى السياسة الخارجية مختلفا عن سابقيه.

وأوضحت كمال في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سياسة الرئيس السيسي تميزت بتعدد المحاور وعدم الإكتفاء بالمحورين التقليديين، وكذلك تطوير العلاقات الراكدة مع دول أصبحت فاعلة مثل الصين واليابان وكذلك دول إقليمية مؤثرة مثل اليونان وقبرص، مشيرة إلى أن العلاقة مع اليابان علاقة لها تميزها وخصوصيتها؛ تميز يعكس التجربة اليابانية والذى قد يحمل بعض سمات التشابه مع التجربة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، فاليابان نهضت كمارد من تحت ركام الحرب العالمية الثانية.

وأضافت النائبة، أن التجربة اليابانية ركزت على التصنيع وتحديث المجتمع اليابانى ونقله من مجتمع ريفى تنتشر فيه الأمية والبطالة والزيادة السكانية إلى مجتمع صناعى متعلم ومتطور، مؤكدة على أن أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الياباني تتمثل في استلهام التجربة اليابانية إلى جانب تشابه الرؤى والمصالح الإقليمية.

وشددت عضو خارجية النواب على أن الدولتين (مصر واليابان) كلاهما لا يبحث عن أطماع أو تدخل فى شئون الدول ولكن التعاون لدحر الإرهاب ومحاصرته بقدر الإمكان خاصة بعد إنفجار الأوضاع فى أفغانستان.