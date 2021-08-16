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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

73.14 % نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

مدير المنطقة الازهريه
مدير المنطقة الازهريه

تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية الشيخ أحمد عبدالعظيم اليوم الإثنين، وجميع قيادات المنطقة بأجمل التهاني والتبريكات لأوائل الطلاب والطالبات للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المنطقة بقسميها (العلمي -والأدبي) للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

وقال أحمد عبد العظيم، إن نسبة النجاح للثانوية الأزهرية بلغت هذا العام 73.14% حيث بلغ اجمالي طلبة وطالبات الثانوية الازهرية هذا العام الحاضرين لأداء 350 طالب وطالبة في الشعبتين العلمي والأدبي من إجمالي 352 طالباً وطالبة مسجلين بالشهادة الثانوية هذا العام وحصد 10 طلاب المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة بواقع 5 للقسم العلمي و5 للقسم الأدبي.

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وأشاد عبد العظيم، بتفوق الطلاب وما بذلوه من جهد، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

كما حرص على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار وباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

محافظ الوادي الجديد انتشار وباء الأزهري نسبة النجاح الثانوية الازهرية

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