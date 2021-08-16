شاهد... هنيدي والسقا برفقة عمرو دياب للترويج لتطبيق YELA

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورا تجمع بين الفنانين محمد هنيدي وأحمد السقا، بصحبة الفنان عمرو دياب أثناء الترويج لتطبيق YELA.

وحرص محمد هنيدي وأحمد السقا علي الحضور في اليوم الترويجي لتطبيق YELA، الذي أعلن عنه الفنان عمرو دياب عبر حسابه الشخصي.

وكشف الهضبة عمرو دياب عن سر المنشور الذى تضمن "بكرة 12 الضهر بتوقيت القاهرة".

ونشر عمرو دياب بوستر ترويجيا لتطبيق YELA عبر حسابه بموقع انستجرام معلقا :" نجوم العالم أقرب إليك" .

يذكر ان نشر عدد كبير من نجوم الفن، منشورا تشويقيا عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتضمن المنشور: "بكرة الساعة 12 الضهر بتوقيت القاهرة".

ومن بين هؤلاء النجوم الهضبة عمرو دياب، أحمد السقا، هشام ماجد، عمرو يوسف.

والأمر دفع الجمهور للتساؤل عن سبب المنشور، حيث تبين أن المنشور لأحد تطبيقات الهاتف المحمول الذى يحمل اسم “ YELA".

معلومات عن تطبيق YELA:

-تدور فكرة التطبيق عن تسجيل النجوم لرسائل بالصوت والصورة للمعجبين

-تم طرح التطبيق فى 29 يوليو 2021

-بلغ عدد مستخدمى تطبيق YELA أكثر من 50 مستخدما من المشاهير

-يجب أن يكون التسجيل من خلال دعوة مرسلة من شخص آخر.