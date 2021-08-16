رجائي عطية يصدر قرارا بشأن النادي النهري للمحامين بالعجوزة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة .

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة وحرصا على إنجاز أعمال تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ؛ بالشكل اللائق بأعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجموع المحامين تقرر تشكل لجنة من فتحي محمد عبدالشافي المحامي بالنقض رئيساً و عبدالله حسنين أحمد المحامي بالنقض نائباً للرئيس وعادل قرني السيد المحامي بالنقض عضواً و ثناء دسوقي أحمد المحامية بالنقض عضواً و أحمد عبدالمعز قاسم المحامي بالنقض عضواً ومحمد فتحي أبو فاطمة المحامي بالنقض عضواً و كريم محمد فتحي البهنساوي المحامي عضواً عن الشباب و ممثلاً لمجلس النقابة الفرعية لشمال الجيزة.



وأوضح القرار على أن تتولى اللجنة المهام الآتية :

أولاً: إعداد دراسة ورؤية اللجنة لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الادارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته اسبوعان من تاريخ أول اجتماع لها .

ثانياً : في ضوء الدراسة المشار اليها تقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الاعلان عنها بين المكاتب و الشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والاشراف عليها

ثالثاً : متابعة جميع الأعمال حتى تمام التنفيذ والتسليم .

رابعاً : يقوم عبدالمجيد هارون أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد اتمام البت والترسية على أن يشارك سيادته مع اللجنة في أعمال البت والترسية .

خامساً : تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة أو أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز أعمالها .