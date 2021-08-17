أستاذ علوم سياسية: استيلاء طالبان على الحكم جرعة معنوية للجماعات الإرهابية

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول من روسيا، إن ما حدث في أفغانستان سيكون له تداعيات كبيرة وخطيرة من أكثر من جهة، فالأخطار تتمثل في التمدد الإرهابي من أفغانستان للجوار وهذا ما يخيف روسيا والصين وإيران، موضحًا أن حركة طالبان تعاقدت مع الكثير من التنظيمات الإرهابية، وهناك محاولة لإظهار أن طالبان تظهر بشكل مختلفة، ولإثبات أن طالبان تعمل بالإطار الدبلوماسي وتحاول تطمين دول الجوار والمجتمع الدولي بذلك.

وأضاف "قناة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " بالورقة و القلم" المذاع على قناة " تن"، أن هناك خطر في اللجوء للدول المحاذية لأفغانستان، كما أن ما حدث بأفغانستان يسبب مشكلة للصين بتعطيل مشروع خط الحرير الاقتصادي، وأكثر ما يخيف في ما حدث بأفغانستان الجرعة المعنوية للحركات المتطرفة، وإن حلم الإمارة الإسلامية بدأ يتحقق من جديد.

وتابع، أن هناك تنصلا أمريكيا من المسئولية الدولية تجاه ما حدث منذ 20 عامًا، وما حدث ليس انسحابا أمريكيا وإنما تسليم أفغانستان لحركة طالبان، متوقعًا أن تكون المرحلة القادمة هي أصعب المراحل، مردفًا: نحن أمام واقع سياسي عسكري جديد فرضته حركة طالبان في الجغرافيا الأفغانية باعتبارها طرف سياسي قوي يمكن أن يغير المعادلة الداخلية، وهناك توجهات دبلوماسية ومبعوثين من طالبان لجميع الدول.

وأشار إلى أن روسيا تصنف حركة طالبان إرهابية، ولن تعترف بها ولكن التعامل معها للحفاظ على أمن الجوار والتي تعتبر أمن قومي بالنسبة لروسيا.