محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل ما دار باجتماع الرئيس السيسي .. فيديو

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود تطوير جامعة كفر الشيخ، موجهًا باستخدام أراضي البحوث الزراعية غير المستغلة في نطاقها في إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية والجامعة التكنولوجية.

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك تخصصات علمية تنفرد بها جامعة كفر الشيخ، مثل كلية الثروة السمكية، والمصائد، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكلية علوم النانو تكنولوجي.

وتابع جمال نور الدين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على نسب التنفيذ الخاصة بمستشفى الطوارئ الجديد، ومبنى العيادات الخارجية ومستشفى الأورام، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية ذات الصلة.

الرئيس وجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول

وأشار نور الدين إلى أن الرئيس وجه بإعادة صياغة استغلال تلك الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.