عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة المالية توافق على تعديل الشكل التعاقدي لـ مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن وزارة المالية وافقت على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٧٠ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار مرجئين السراكي (بند أجر نظير عمل) نقلا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة  أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

 

وأوضح أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أنه تم تكليف اللجنة المشكلة بقرار الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار  بتحرير العقود الوظيفية للمذكورين خلال شهر أغسطس الجاري، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة..عبد القادر يقود سموحة لهزيمة المصري..وحجازي يسجل في فوز اتحاد جدة

أخبار الزمالك..الصباحي حكمًا لمواجهة وادي دجلة.. وباسم مرسي خارج حسابات كارتيرون

بايدن: أقف مباشرة وراء الانسحاب من أفغانستان ولن أورث قراري للرئيس القادم

أنا حزين..بايدن: لست نادما على قرار الخروج من أفغانستان.. فيديو

الخارجية الأمريكية: بلينكن تواصل مع الصين وروسيا بشأن أفغانستان

أحمد عبد القادر يقود سموحة للفوز على المصري واقتحام المربع في الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

عندي أوضة في قبري.. فيفي عبده تكشف سر شراء 3 مدافن

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ