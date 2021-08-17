فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة.. نواب: تساهم في توفير فرص عمل.. ولا بد من استراتيجية جديدة للقضاء على الإدمان

تعليم النواب: فوائد كثيرة حال الاستعانة بالخريجين في أعمال الوقاية من الإدمان



برلمانية تطالب بإطلاق حملات لحماية الشباب من المخدرات

نائبة: القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات ضرورة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وقالت "القباج " إنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات؛ للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من خريجى الدفعة الثانية والثالثة.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان إن هناك أعدادا كبيرة من متعاطي المخدرات سواء فى مؤسسات الدولة او المواطنين بشكل عام، لذا فإن إعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان من الجامعات سوف يفتح باب كبير لضخ فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة الى القضاء على ظاهرة التعاطي من المجتمع.

أيدت صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وقالت “السيد” لـ"صدي البلد"، إن هناك اعداد كبيرة من متعاطي المخدرات سواء فى مؤسسات الدولة او المواطنين بشكل عام، لذا فإن إعداد كوادر مؤهله للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان من الجامعات سوف يفتح باب كبير لضخ فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة الى القضاء على ظاهرة التعاطي من المجتمع.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن البرلمان أعد تشريعت جرت الموافقة عليه بشأن فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العمل وهذه المبادرة ستكون بمثابة توازن تشريعي حكومى لعلاج المدمنين ومعاقبة كل من يصر على التعاطي.

بينما أيدت رقية الهلالى عضو مجلس النواب، إعلان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وقالت الهلالى فى تصريح لـ"صدي البلد"، أن هناك ضرورة لإطلاق حملات توعية مكثفة في مختلف المحافظات ضد ظاهرة إدمان المخدرات أو تعطيها، مشيدة بدور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الذي واصل تنفيذ حملة طرق الأبواب؛ لتوعية الأسر بحى الأسمرات وغيرها من المبادرات واخرها الخاصة بالجامعة القاهرة.

واشارت عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تسعى للنهوض والتقدم وتحقيق التنمية خلال السنوات القادمة، لافتة إلى أن ذلك لن يتحقق في ظل وجود مثل هذه الظواهر، قائلة:" الشباب هم قاطرة المستقبل ويجب حمايتهم من الأشياء التي قد تتسبب في تعرض مستقبلهم للخطر".