تعتمد على برنامج الذكاء الاصطناعي.. رئيس جامعة العلمين يكشف عن أهم المناهج بالجامعة

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية الجديدة، إن مناهج الجامعة تعتمد على برامج الذكاء الاصطناعي وعالم الذكاء الاصطناعي.

وأضاف عصام الكردي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه سيكون أيضا برامج تقدم لأول مرة في مصر حول الصحة العامة بسبب وباء الكورونا بالإضافة لتخصصات أخرى مثل الصحة والتغذية العامة.

التعاون مع جامعات امريكية

وتابع عصام الكردي، أنه سيكون هناك شراكات مع جامعات فرنسية، وحاليا في صدد التعاون مع جامعة أمريكية .

وأشار الكردي إلى أنه سيكون هناك برنامج جديد والأول من نوعه، وهو التواصل والاتصالات بين المؤسسات والشركات باستخدام التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية.