ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

بعد استيلاء طالبان على أفغانستان، بعد 20 عامًا من هجمات 11 سبتمبر والحملة العسكرية الأمريكية التي أطاحت بهم من السلطة؛ تحول ميزان القوى لصالح باكستان والصين وحركة طالبان الأفغانية والباكستانية وحلفائهم، ربما كانت الصورة الأكثر إثارة للجدل التي تم تداولها في الأسابيع الأخيرة هي تلك التي وقف فيها مندوبو طالبان والصين جنبًا إلى جنب لالتقاط صور تذكارية.

ونقل موقع "ذي هيل" الأمريكي، عن تقرير للإذاعة الوطنية العامة بتاريخ 14 أغسطس، أن "الصين تحتضن طالبان، وتتطلع إلى المصالح الخاصة".

ويقول جاكي نورثام "لقد كانت الصورة الفوتوغرافية تمامًا. وزير الخارجية الصيني، وانج يي، يرتدي بدلة رمادية مع وجه صارم مع ما يقرب من عشرة من كبار أعضاء طالبان، بما في ذلك كبير المفاوضين والزعيم السياسي الكبير، الملا عبد الغني بارادار".

ومنذ عام 1996، عندما استولت طالبان على السلطة لأول مرة في كابول، تحولت قيادة طالبان الأفغانية إلى مفاوضين أكثر تطوراً قليلاً مع القوى الغربية والصين، ومع ذلك، لا تفترض أبدًا أن طالبان قد غيرت بالفعل جوهر أيديولوجيتها المشوهة وأجنداتها لتطبيق نسختها من الشريعة الإسلامية بالقوة في البلاد.

وأضاف تقرير "ذا هيل" أن هذه التطورات تعد بمثابة انتصار لباكستان والصين وطالبان، كما أنها خسارة استراتيجية كبيرة للهند وإيران ومصالح الولايات المتحدة. طالبان هي رأس الحربة، من الناحية الاستراتيجية، بالنسبة لباكستان، وبحكم كونها من المتطرفين السنة، فإن طالبان في أفغانستان توفر نفوذًا جيوسياسيًا للمتشددين السنة الأقوياء في جنوب آسيا والشرق الأوسط.



وتتعرض الأقليات الطائفية والدينية في أفغانستان، مثل السيخ والهندوس والشيعة والهويات العرقية من غير البشتون، لخطر جسيم. لكن ظروف الفتيات والنساء الأفغانيات رهيبة للغاية. إن ما فرضته حركة طالبان على الأفغانيات خلال فترة حكمها من عام 1996 إلى عام 2001 لم يكن أقل من كره بربري للمرأة. من الحماقة البالغة تصديق وعود طالبان الحالية بمعاملة النساء بشكل أكثر عدالة.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فإنه يطرح السؤال: ما الذي تم إنجازه؟ تم إنجاز المهمة الأساسية بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر: إزالة طالبان من السلطة، وتعقب القاعدة وأسامة بن لادن - على الرغم من هروب الأخير المؤقت - وحرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن في أفغانستان. ومع ذلك، بمجرد أن حققت الولايات المتحدة هذه الأهداف، افتقرت مجموعات المهام المتبقية في أفغانستان إلى الوضوح. إن الرد العسكري الافتراضي على مشكلة مثل طالبان لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المشكلة بدلاً من حلها. تحتاج أفغانستان إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد في جميع القطاعات، وإلى اجتثاث جذور الفساد. بدون هذه الخطوات الأساسية للتقدم، لن ينجح الحل العسكري على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، فإن النظام الإيراني، وهو نظام ديني شيعي، يشعر بالتأكيد بالقلق من التكوين الجديد للتطويق السني، وبالنظر إلى أن طالبان تحمل كراهية عميقة للشيعة، فإن ميزان القوى الجديد هذا قد يشكل تهديدًا وجوديًا لإيران. إذا استمر تنظيم "داعش" في الانتشار في جنوب آسيا، فإن هذا التهديد سيزداد سوءًا بالنسبة لإيران.

وبحسب ما ورد احتفلت حركة طالبان الباكستانية بإعادة تمكين نظرائهم الأفغان. تشعر باكستان والصين وحركة طالبان الأفغانية بسعادة غامرة لتحقيق هذا الانقلاب الجغرافي الاستراتيجي لعدوهم اللدود، الهند. ومع ذلك، بما أن حزب بهاراتيا جاناتا، حزب هندوسي قومي يميني، يحكم الهند حاليًا، فقد تكون هذه صيغة لاشتباكات أيديولوجية كبرى في المنطقة.

وقال التقرير إن علينا أن نأمل ألا يترجم هذا إلى صراعات عنيفة فعلية، يحتمل أن تشارك فيها ثلاث قوى نووية: الهند وباكستان والصين، ما يمثل حرباً عالمية ثالثة بامتياز. كما أعرب المحللون عن قلقهم بشأن تمكين حركة طالبان الأفغانية مما دفع حركة طالبان الباكستانية إلى أن تصبح أكثر جرأة بما يكفي للوقوف ضد حكومتهم. إذا حدث ذلك، فسيكون بإمكانهم الوصول إلى الأسلحة النووية الباكستانية.

داخل أفغانستان، كان التأثير السلبي الأعمق لهذه التطورات بلا شك على السكان من الإناث في أفغانستان. تشير العديد من التقارير الإعلامية إلى أن الفتيات والنساء الأفغانيات يتألمن من الخوف والقلق مما سيحدث فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف والحريات والحقوق على أيدي طالبان. التاريخ يعيد نفسه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون أكثر كارثية.