خالد عكاشة: خطاب الرئيس الأمريكي اعتراف كامل بالفشل في ملف أفغانستان.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركزي المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد بمثابة اعتراف كامل بالفشل في ملف أفغانستان.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "المؤسسات الأفغانية انهارت سريعا أمام حركة طالبان"، لافتا: "الولايات المتحدة فشلت في ملف أفغانستان".

وأشار العميد خالد عكاشة، مدير المركزي المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "هناك اتجاه أمريكي لتقليص تواجد قوات الولايات المتحدة حول العالم"، متابعا: "هناك طبعة جديدة لحركة طالبان في أفغانستان".

نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين بشأن أفغانستان



اتهمت النائبة الجمهورية الأمريكية، ليز تشيني، الرئيس جو بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين تجاه سبل معالجة الوضع في أفغانستان.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت تشيني إنها لم تتفاجأ بالفوضى التي حدثت في أفغانستان، واصفة المشاهد التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مفجعة".

وأضافت: "كنت أعتقد أن وجود 2500 إلى 3500 جندي أمريكي على الأرض هدفه مكافحة الإرهاب ومساعدتنا على التأكد من أن حركة طالبان لن تكون قادرة على تولي زمام الأمور، وأنهم لم يكونوا قادرين على الاستمرار في توفير الملاذات الآمنة للقاعدة".

وتابعت: "أعتقد أن بايدن تجاهل نصيحة قادته العسكريين، الضرر الذي يلحق بأمننا القومي كبير.. ويتعين علينا القيام باللازم من أجل الحفاظ على سلامتنا. ما حصل فشل ذريع".

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه صاحب القرار المباشر وراء قرار سحب القوات الامريكية من أفغانستان.

وأوضح بايدن في كلمة له القاها اليوم الاثنين، بشأن أخر المستجدات التي تجرى في افغانستان، قائلا "أقف مباشرة وراء قرار الانسحاب من أفغانستان، وأمرت بنشر 6 آلاف جندي لتأمين عمليات اجلاء القوات".

وأضاف الرئيس الأمريكي: أعلم أنه سيتم انتقاد قراري لكنني لن أورّث هذا القرار للرئيس الأمريكي القادم.

وتابع: ارتكبت الإدارات الأمريكية السابقة أخطاء كثيرة على مدى عشرين سنة منذ وجود قواتنا على الأراضي الافغانية.

واسترسل بايدن قائلا "سندافع عن شعبنا بالقوة الضاربة إذا اقتضى الأمر، وسنستمر بدعم المغادرة الآمنة للمدنيين ولحلفائنا وسنعمل على مساعدة اللاجئين ومن هم معرضون للخطر".