أحمد يخطف قلب السندريلا "سارة" ويحتفلان بعقد قرانهما

في جو عائلي بهيج عقد الدكتور أحمد يوسف المدرس المساعد بكلية الصيدلية جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا قرانه على المهندسة الكهربائية سارة شعبان السعداوي وذلك بحضور الأهل والأصدقاء.



وحرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع العروسين وتقديم التهاني والأمنيات بمستقبل سعيد، وحضر عقد القران العديد من أصحاب العروسين، في تجمع عائلي يملئه السعادة والبهجة بقرية سنهور محافظة البحيرة.



فيما يقام حفل الزفاف مساء الخميس القادم بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة دمياط بتجمع عائلي من العروسين.

ويتقدَّم موقع «صدى البلد» بأجمل التهاني القلبية للعروسين بمناسبة عقد القران متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير.

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