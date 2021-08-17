أحمد التهامي بصحبة قفشة ومحمود علاء على انستجرام.. شاهد

نشر الفنان أحمد التهامى صورة له مع لاعب النادى الأهلى محمد مجدى قفشة ومحمود علاء لاعب الزمالك، وذلك عبر حسابة بموقع “انستجرام”.

وعلق أحمد التهامى على الصورة بوضع قلب أسود.

يذكر أن أحمد التهامي شارك خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسلين هما "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر، والذي دارت أحداثه حول شاب يبحث عن فتاة للزواج منها، بناءً على وصية جده، الذي منع أن يأخذ حفيده نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه دون أن يتزوج، مما جعل الأحداث تنقلب رأسًا على عقب.



"فارس بلا جواز" بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، ندى موسى، محمد ثروت، سليمان عيد، بشرى، شيري عادل، راندا عبد السلام، مصطفى حمزة، محمد مغاوري، ديما بياعة، وحمادة بركات، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



وشارك التهامي في مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية المشوقة الـ 15 حلقة، ودارت أحداثه حول شخص يدعى "مختار" الذي جسده الفنان علي ربيع، وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان "أحسن أب"، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.



مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، سامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، جيهان خليل، خالد عليش، مراد مكرم، كريم حسين، إبرام سمير، محمد أوتاكا، وعماد رشاد، من تأليف أحمد محيي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.