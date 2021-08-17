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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر تتصدر واجهات الاستثمار في أفريقيا بفضل النمو الاقتصادي

النائب عبده ابو عايشه
النائب عبده ابو عايشه

قال النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أسبابا عديدة وراء جعل مصر أهم واجهة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وتصدرها المؤشرات العالمية في الاستثمار،  منها حالة الأمن والاستقرار في الوطن من جهة والقيام بإصلاح اقتصادي واسع ومباشر من جهة أخرى.

 

وأضاف أبو عايشه في بيان له، أنه قبل عام 2015 لم يكن أحد من المصريين، يشعر بأي تغيير في الوضع والسبب أن النمو الذي كان موجودا حتى عام 2011، كان يذهب لطبقة معينة من المصريين أما بعد 2011 فقد أصبحت مصر قبلة للاستثمار العربي والأفريقي وتستفيد كل الفئات والشرائح من النمو الاقتصادي.

 

وأفاد عضو مجلس الشيوخ، أن تسارع قدوم الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر، وتقدم مصر ضمن أهم الوجهات الأفريقية يؤكد اتساع رقعة الاستثمار من جهة وتنوعه وكثرة المشاريع العملاقة في كافة المجالات.

 

وشدد النائب أن الميزة الأهم في معدلات النمو الجارية بالبلاد والإحساس بتنامي الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، موضحا أن جميع شرائح المجتمع تستفيد منه وهناك زيادة في الأجور المعاشات، وتسارع بالبنية التحتية ومشاريع التطور الصناعي والزراعي والسياحي، قائلا: ما يحدث بمصر نهضة شاملة وسط جو ملىء بالأمن والاستقرار والعمران، وهو ما يشجع كل المستثمرين على القدوم للبلاد.

مصر مجلس الشيوخ النمو الاقتصادي المعاشات الشرق الاوسط

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