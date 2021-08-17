يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى في بطولة أفريقيا

تواجد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي على رأس المجموعة الأولى بقرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي سوف تقام في المغرب خلال الأيام القادمة.

وأجريت مراسم القرعة في المغرب، ووقع خلالها الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب أندية فاب الكاميروني، وريد ستار الإيفواري، وسوكوتو ريما النيجيري.

وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي، وإنتر كلوب الأنجولي، وجي إس كي الكونغولي، واسفا السنغالي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري، وتستضيفها مدينة مكناس المغربية