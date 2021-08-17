الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على سلامة الفتيات والنساء في أفغانستان

أكدت إيفلين ريجنر، رئيسة لجنة البرلمان الأوروبي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، أهمية الحفاظ على سلامة الفتيات والنساء في أفغانستان، وذلك رداً على التطورات السريعة التي وقعت مؤخرا في أفغانستان وسقوطها تحت سيطرة حركة طالبان.



وذكر البرلمان الأوروبي -في بيان- أن ريجنر قالت: "الآن سيطرت طالبان على كابول، بدأ عهد جديد من الإرهاب للكل الذين يعيشون في أفغانستان، وبالنسبة للنساء والفتيات الأفغانيات، فإن هذا يعني قمعًا منهجيًا ووحشيًا في جميع مناحي الحياة، ففي المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان، تم إغلاق جامعات النساء، وحرمان الفتيات من التعليم، ويتم بيع النساء كرقيق".



وأضافت ريجنر: "يجب ألا نغض الطرف عن أزمة إنسانية ستؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات في أفغانستان، يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل معًا لضمان المرور الآمن خارج البلاد لأي شخص في خطر، يجب أن تضمن جميع المفاوضات الإضافية سلامة ورفاهية النساء والفتيات الأفغانيات".



يشار إلى أن حركة طالبان اجتاحت مؤخرا العواصم الإقليمية ودخلت العاصمة الأفغانية كابول، مما أدى إلى نزوح وهروب أعداد كبيرة من المواطنين بحثا عن الأمان.