مجلس الوزراء: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن ضد كورونا بنهاية 2021

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي من التوسع في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد؛ هو خفض نسب الإصابة والوفيات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، سيعمل على أن يكون التطعيم إجباريا للطلاب والعاملين بالعملية التعليمية وأيضا بالنسبة لموظفي الحكومة.



وقال السفير سعد ـ خلال اتصال هاتفي مع القناة "الأولي"، إن الحكومة تستهدف أن يكون كل من يدخل الجامعة، سواء كان طالبا فوق الـ 18 عاما، أو أستاذا، متلقيا اللقاح اللازم، كما أنه سيتاح التسجيل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال قوافل طبية.



وأشار إلى أن المعيار الأول لتقييم الدول خلال تلك الفترة عدد من حصلوا على التطعيم ومن حصلوا على اللقاح 5 ملايين أى نسبة 5% فقط، مؤكدا أنه قبل نهاية العام الجاري سنعمل على أن تصل النسبة إلى 40% أي 40 مليون مواطن.



وأضاف المتحدث باسم مجس الوزراء أن التطعيم قد يكون الزاميا خلال مرحلة ما حتى نضمن استمرار العملية التعليمية.