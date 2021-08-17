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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إضافة فصل "التنمية المستدامة والاستدامة الثقافية" للمحتوى التعليمي بكلية الفنون الجميلة بالأقصر

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، على تسجيل رسائل بكلية السياحة والفنادق، لمرحلة الماجستير، لـ3 باحثين من الخارج.


ووجه رئيس الجامعة- خلال اجتماع مساء الإثنين- بالتجهيز لإقامة فعاليات عيد العلم، على أن يتم تخصيص مكافآت للأبحاث المتميزة في إطار حرص الجامعة على التجديد والابتكار وإثراء البحث العلمي.

 

وأكد حرص جامعة الأقصر على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي بها، ودعمه ماديًا، كما وجه بتوفير احتياجات المكتبات بكليات الجامعة المختلفة.


كما ترأس رئيس الجامعة، الجلسة الـ26، لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، وأعضاء أمانة مجلس شئون التعليم والطلاب، وقرر المجلس سرعة تعديل اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة قبل بداية العام الدراسي الجديد.


كما ناقش المجلس ضرورة وضع الجداول الدراسية للطلاب قبل بداية العام المقبل.


ووافق المجلس على مقترح إضافة فصل "التنمية المستدامة والاستدامة الثقافية" إلى المحتوى التعليمي لمقرر "قضايا المجتمع" بكلية الفنون الجميلة، والذي يبدأ تدريسه بالجامعة بدءًا من العام الدراسي المقبل. 

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