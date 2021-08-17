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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا سيول تركيا إلى 77 قتيلا و47 آخرين مفقودين

فيضانات تركيا
فيضانات تركيا

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع ضحايا الفيضانات التي ضربت بعض  المناطق المطلة على البحر الاسود في البلاد إلى 77 شخصا.

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أضرار جسيمة.. تركيا تعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 70

وقالت السلطات التركية إنها تجري البحث عن 47 آخرين مفقودين بسبب الفيضانات.

 

وجرفت المياه  عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت مباني وجسورا وأغلقت طرقا وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

وأشارت السلطات إنها أجلت  أكثر من ألفين من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من السيول مع توقع هطول أمطار غزيرة اليوم على أقاليم بالبحر الأسود تقع شرقي المناطق التي لحق بها الضرر الأسبوع الماضي.

 

البنية التحتية الأرصاد الجوية السلطات التركية سيول تركيا ضحايا سيول تركيا

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