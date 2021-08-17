ارتفاع ضحايا سيول تركيا إلى 77 قتيلا و47 آخرين مفقودين

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع ضحايا الفيضانات التي ضربت بعض المناطق المطلة على البحر الاسود في البلاد إلى 77 شخصا.

وقالت السلطات التركية إنها تجري البحث عن 47 آخرين مفقودين بسبب الفيضانات.

وجرفت المياه عشرات السيارات وأكوام الأنقاض في الشوارع ودمرت مباني وجسورا وأغلقت طرقا وأضرت بالبنية التحتية للكهرباء.

وأشارت السلطات إنها أجلت أكثر من ألفين من المناطق المتضررة بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من المزيد من السيول مع توقع هطول أمطار غزيرة اليوم على أقاليم بالبحر الأسود تقع شرقي المناطق التي لحق بها الضرر الأسبوع الماضي.