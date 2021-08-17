عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تعلن إجلاء مسئوليها وسفيرها من أفغانستان

مطار كابول
مطار كابول

كشف مسئول هندي، عن إجلاء عدد من المسئولين الهنود، في أفغانستان، من بينهم السفير، من الأراضي الأفغانية؛ عقب سيطرة حركة طالبان على الوضع هناك.

txt

ماكرون: مجلس الأمن يحتاج للتصرف بشكل موحد فيما يخص أفغانستان

txt

للمرة الثانية.. مشاهد تربط سيطرة طالبان على كابول بين عامي 1996 و2021

وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العديد عندما حاولت القوات الأمريكية تأمين إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أفغانية.
 

واقتحم عدد كبير من المواطنين لمطار كابول، رغم وجود القوات الأمريكية، وأطلقت أعيرة نارية وتبع ذلك تدافع؛ أسفر عن سقوط قتلى.

 

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية قتلت 2 من المسلحين، ولقي شخصان آخران مصرعهما؛ بعد سقوطهما من طائرة عسكرية أمريكية أثناء طيرانها بعد إقلاعها.

 

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان خلال الوقت الحالي؛ هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: “مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها”.

 

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

 

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري.. سننهي أطول حرب لأمريكا".

 

وألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

 

وكتب بايدن في تغريدات على تويتر: "اليوم، انتشر التهديد الإرهابي خارج أفغانستان. نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم".

 

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان".

القوات الأمريكية الولايات المتحدة حركة طالبان أفغانستان السفارة الهندية

موضوعات متعلقة

ارتفاع ضحايا سيول تركيا إلى 77 قتيلا و47 آخرين مفقودين

الخارجية الأمريكية توجه دعوة جديدة لإيران

الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

ستكون نووية وفي أفغانستان..العالم على حافة الحرب العالمية الثالثة بين هذه الدول

إعادة فتح مطار كابول بعد إغلاقه لساعات

نشرة أخبار العالم.. فوضى في مطار كابول بعد سيطرة طالبان على المدينة.. واندلاع حريق ضخم جنوب فرنسا

الخارجية الأمريكية: بلينكن تواصل مع الصين وروسيا بشأن أفغانستان

بايدن: مهمتنا في أفغانستان انتهت بمقتل بن لادن

ترشيحاتنا

الأعظم.. مصر والوطن العربي يترقبان أقرب اقتران لـ عطارد والمريخ غدا

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

دولة جديدة تعلن إجلاء مسئوليها وسفيرها من أفغانستان

بوروسيا دورتموند يستضيف بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني

لماذا نصوم يوم تاسوعاء قبل عاشوراء؟.. اعرف الحكمة النبوية

سعر الدولار في البنوك اليوم 17 أغسطس 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ