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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ألمظ وسي عبده" يستأنف عروضه على مسرح البالون بالعجوزة غدًا

جانب من افتتاح عرض
جانب من افتتاح عرض ألمظ وسي عبده

يستأنف العرض المسرحي "ألمظ وسي عبده" عروضه، غدًا الأربعاء، بتقديم الليلة الخامسة والثلاثون، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


"ألمظ وسي عبده" من العروض المسرحية المهمة التي قدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده مؤخرا، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وشهدت ليالي عرضه حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، أبرزهم السفير حسام الدباس قنصل فلسطين بالإسكندرية، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والإعلامية إيناس جوهر، والنجم سمير صبري، والفنان منير مكرم، والمخرجة التونسية جيهان إسماعيل.


يتناول العرض السيرة الذاتية لأشهر شخصيتين وهما ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والعمل بطولة مروة ناجي، ووائل الفشني، وهاني كمال، ومحمد حسني، ولبنى الشيخ، وإميل شوقي، ومحمد عمر، وطارق راغب، ونورهان صالح، وعماد عبد المجيد، ومحمد الخيام، وصابر عبد الله، ومحمد طلبة، ومحمد هلال، والطفلة ملك مازن، مع مشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهو من تأليف وأشعار مصطفى سليم، وإخراج مازن الغرباوي. 

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