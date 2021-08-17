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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: عرضنا سابقا على الناتو تكوين صيغة للتعاون حول أفغانستان

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن بلاده عرضت سابقا على الناتو تكوين صيغة للتعاون حول أفغانستان، لكن الحلف نظر بشكل متعجرف إلى هذا الاقتراح.


وذكر الدبلوماسي الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية،  اليوم الثلاثاء، أن موسكو اقترحت أن يتضمن ذلك التفاعل في حالة إجلاء القوات، وفي حالات الأزمات، ودعت إلى إقامة حوار بين الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لكن الحلف لم يبد اهتماما بذلك، واليوم تبدو واضحة نتيجة غطرسة الناتو، وهي تتمثل في الطلب المخزي والمهين المقدم لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لفتح حدودها أمام من تعاونوا مع الحلف في أفغانستان.


وأشار جروشكو، إلى أنه تم سابقا عبر مجلس روسيا -الناتو، تنفيذ عدد من المشاريع، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة أمنية دولية لمساعدة أفغانستان، وهدف ذلك إلى استقرار الوضع في أفغانستان، والحد من المخاطر الناشئة هناك، بما في ذلك خطر الاتجار بالمخدرات.


ونوه جروشكو، بأن روسيا قامت في إطار ذلك، بتدريب حوالي أربعة آلاف ضابط من هيئة مكافحة المخدرات في أفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى.

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