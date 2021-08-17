عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سيطرة طالبان.. أول تعليق من جورج بوش قائد الغزو لأفغانستان قبل 20 سنة

جورج بوش
جورج بوش

 

في أول تعليقٍ من الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش،  إنه والسيدة الأولى السابقة، لورا بوش، يشعران "بحزن عميق" بشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.

قال بوش الإبن الذي قاد الغزو لبلد الأفغان قبل 20 سنة في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين: "نشاهد أنا ولورا تطور الأحداث المأساوية في أفغانستان بحزن عميق. قلوبنا مع الشعب الأفغاني الذي عانى الكثير ومع الأمريكيين والشركاء من حلف شمال الأطلسي الذين ضحوا بالكثير".

مراسلة سي إن إن في كابول تعلق على صورتها بالحجاب

للمرة الثانية.. مشاهد تربط سيطرة طالبان على كابول بين عامي 1996 و2021

واستولت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

وتابع: "جورج بوش أعلن قبل 20 عام نهاية طالبان، واليوم أقوى دولة تجلي رعاياها".

وفي السياق، نشر رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، قبل نحو 20 عاما، وإعلانه نهاية حقبة حركة "طالبان" في أفغانستان.

وعلق أحد المغردين قائلا: "غزت أمريكا أفغانستان وخسرت أطول حرب في تاريخها ضد طالبان..بقت هناك نحو 20 عاما..وعدت وتعهدت ثم على أعقابها انقلبت..تركت البلاد أسوأ مما كان عليه في 2001. أقوى دولة في العالم فشلت في التعامل مع أفقر دولة في العالم. ما أسهل لوم الآخرين… وما أصعب التعامل مع الوقائع".


فيما غرد آخر، وقال: "جورج بوش في 2001: "بفضل جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الشجعان في أفغانستان، يقترب نظام طالبان من نهايته"، أغسطس 2021: طالبان تدخل العاصمة كابول".

 

 

أفغانستان 2021 الرئيس الأمريكي مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكيين جورج بوش أول تعليق جورج دبليو بوش حلف شمال الأطلسي الحرب الشعب الأفغاني السيدة الاولي

موضوعات متعلقة

لن نسمح للماضي بالعودة.. البنتاجون يتوعد طالبان من ارتكاب هذا الأمر

تحرك عاجل للجمهوريين بعد كارثة أفغانستان.. مطالب بعزل بايدن من الرئاسة

تركيا تعرض على طالبان تأمين مطار كابول

ماكرون يتوعد طالبان بتحركٍ قوي إذا أرادوا عودة الإرهاب مجددًا

حرائق متعمدة .. النيران تشتعل من جديد في اليونان

تحذير شديد اللهجة من مجلس الأمن لـ طالبان بعد السيطرة على أفغانستان

لن يصلوا إليها.. مسئول أمريكي يصدم "طالبان" بشأن أموال أفغانستان

4 دول بينها الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع أفغانستان

ترشيحاتنا

٥ آلاف ميجاوات جديدة.. الحكومة العراقية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن الكهرباء

مدرب الأهلي السابق: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادي دجلة

الإسكان: لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات إلا بعد تقرير إدارة الجودة

محافظة القاهرة : إقامة 655 جبانة بمنطقة 15 مايو

بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

عامر حسين ينتقد مواعيد وجدول مباريات الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ