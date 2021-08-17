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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمثال "وجه من حديد" المركز الأول في مسابقة تجميل ميادين العاصمة الإدارية

تمثال وجه من حديد
تمثال "وجه من حديد "

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " تقريرا ، عن مسابقة الدولة لـتجميل ميادين العاصمة الإدارية الجديدة ، والتي شارك فيها عدد كبير من أساتذة الفنون الجميلة بالجامعات.

وفاز تمثال " وجه من حديد " على مستوى 22 جامعة مشاركة ، وهو مزيج من الفن المصري ، لصاحبه الدكتور "محمود صالح " مدرس بالتربية النوعية جامعة بورسعيد .

وفكرة التمثال مستوحاه من المصري القديم ، وتم تصميمه باستخدام التشكيل على خام الحديد ، وهو يزن حوالي 250 كيلو جراما ، واستمر نحته لمدة شهرين ، بمشاركة 16 طالبا من الجامعة .


واكد الدكتور أحمد الروبى عميد كلية التربية النوعية فى بورسعيد  ان  الدكتور محمود صالح فاز بالمركز الأول في مسابقة النحت بعمله المبدع الذي كان حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عميد نوعية بورسعيد  أن العمل المشترك بين الدكتور سعيد القطان والدكتورة سارة زيادة فاز بالمركز الأول في مسابقة الجداريات.
 

العاصمة الادارية تمثال وجه من حديد جانعة بورسعيد اخبار التوك شو تجميل العاصمة الإدراية

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