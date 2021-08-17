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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 429 محضرا في حملة تموينية مكبرة بمراكز الأقصر

صدى البلد

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتي 15 أغسطس 

 

المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق
 

انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7  مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577  بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم  .


وفى  شئون التموين 


من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس2021 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 76.6  % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد 
كما تم توزيع وتسليم عدد 755  بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .
 

وتم اضافة عدد 196 زوجة مستفيدة الي بطاقة تموين زوجها فصلا من بطاقة تموين اسرتها 
 

وفى الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير عدد 429  محضر ومخالفة تموينية منها عدد 140  مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان ,نظافة" ، وعدد 275 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" 
عدد 14 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز 
 

وكان من أبرز القضايا ضبط كمية قدرها 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط عدد 2/1 1 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية وضبط عدد ٦ أجولة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية     
 

تموين الأقصر: تحرير 429 محضرًا ومخالفة خلال أسبوعين

إزالة تعدٍ على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر ..صور


أيضا تم ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد واستيلائه علي سلع تموينية بقيمه 13666جنيه 
ضبط تاجر تموين قام بتجميع عدد 29بطاقة تموينية
 

وتحرير محضر عدم وجود كارت التاجر 
تم ضبط ايضا 15 شكارة دقيق بلدي مدعم  ايضا قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز 
بما يعادل عدد 5860 رغيف بدون انتاج وتصنيع للخبز 
 


وتحرير محاضر اوكازيون وهمي (أعلان تخفيضات دون الحصول على تصريح اوكازيون من الجهة المختصة ) 
وتهيب المديرية بالسادة المواطنين 

توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .

حملة تموينية محافظة الاقصر الأقصر البطاقات التموينية صرف السلع التموينية بطاقات التموين وكيل وزارة التموين ضبط المخالفين

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