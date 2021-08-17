تحرير 429 محضرا في حملة تموينية مكبرة بمراكز الأقصر

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتي 15 أغسطس

المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق



انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم .



وفى شئون التموين



من خلال 479 تاجر تمويني وعدد 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس2021 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 76.6 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد

كما تم توزيع وتسليم عدد 755 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .



وتم اضافة عدد 196 زوجة مستفيدة الي بطاقة تموين زوجها فصلا من بطاقة تموين اسرتها



وفى الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير عدد 429 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 140 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان ,نظافة" ، وعدد 275 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر"

عدد 14 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز



وكان من أبرز القضايا ضبط كمية قدرها 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط عدد 2/1 1 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية وضبط عدد ٦ أجولة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية





أيضا تم ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد واستيلائه علي سلع تموينية بقيمه 13666جنيه

ضبط تاجر تموين قام بتجميع عدد 29بطاقة تموينية



وتحرير محضر عدم وجود كارت التاجر

تم ضبط ايضا 15 شكارة دقيق بلدي مدعم ايضا قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز

بما يعادل عدد 5860 رغيف بدون انتاج وتصنيع للخبز





وتحرير محاضر اوكازيون وهمي (أعلان تخفيضات دون الحصول على تصريح اوكازيون من الجهة المختصة )

وتهيب المديرية بالسادة المواطنين

توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم .