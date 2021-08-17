بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث تسريب بخط مياه قطر 600 مم، تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السوادان، أسفل محور الملك سلمان، يؤثر بانقطاع المياه عن الدقى والعجوزه والكيت كات وبعض أجزاء من جامعه الدول وشارع السودان.

وانتقل المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى الموقع لمباشرة اعمال الاصلاح، وفريق المتابعة والصيانة.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد 13 سيارة شفط مياه وجاري سحب المياه بالكامل، للبدء فى أعمال الحفر والإصلاح، وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وأعربت الشركة عن أسفها نظرا لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.