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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث تسريب بخط مياه قطر 600 مم، تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السوادان، أسفل محور الملك سلمان، يؤثر بانقطاع المياه عن الدقى والعجوزه والكيت كات وبعض أجزاء من جامعه الدول وشارع السودان.

وانتقل المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى الموقع لمباشرة اعمال الاصلاح، وفريق المتابعة والصيانة.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد 13 سيارة شفط مياه وجاري سحب المياه بالكامل، للبدء فى أعمال الحفر والإصلاح، وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وأعربت الشركة عن  أسفها نظرا لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.

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شركة مياه الشرب مياة الشرب تسريب بخط مياه جامعة الدول العربية انقطاع المياه الصرف الصحى

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بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

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