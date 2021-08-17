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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري نساء وتوليد: الكشف المبكر وقاية للتخلص من الأمراض ويحسن صحة الإنسان

الكشف المبكر
الكشف المبكر

قال حسام الشنوفى، أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، إن الكشف المبكر يعتبر وقاية للتخلص من بعض الأمراض حتى نعمل على تحسين صحة الإنسان فى المجتمع كله.

 

وأضافت "الشنوفى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أننا نعتمد على اختبارات المسح الأولى للكشف عن السرطانات.

 

وأشار أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، إلى أن هذه الاختبارات لها قواعد معينة، وبعض الاسئلة فى التاريخ الطبى الشخصى للتعرف على الأمراض السابقة أو العمليات التى تعرض لها المريض أو الموجودة حالياً، والتأكد من عدم وجود أمراض وراثية.

 

وتابع أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، أن اختبارات كشف سرطان الثدى لابد أن يبدأ من سن ١٨ حتى نحصل على توعية وتعليم طبى.

 

وفى سياق أخر، تحدث الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، عن دور المعهد في التوعية بالكشف المبكر عن الأورام.

 

وقال أبو القاسم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" يوجد 6 عيادات للكشف المبكر وتوعية المواطنين بضرورة الكشف مبكرا عن الاورام.

 

وأكد أنه تم تزويد وحدة الكشف المبكر بكافة معدات اكتشاف الأورام فى مختلف مناطق الجسم، لافتا إلي أن هناك  مرضى يحصلون على العلاج الكيماوي يوميًا.

 

وأشار إلي أن وحدة الكشف المبكر تستقبل 30 مواطن يوميًا، موضحا أن نسبة التنفيذ فى المبنى الجديد تقارب الـ90% وسيبدأ العمل فيه أواخر هذا العام.

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