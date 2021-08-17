إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

إزالة التعديات

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 19 حالة تعدي

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي المحمودية و حوش عيسى، الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 731 م2 عبارة عن:

- إزالة 15 حالة تعدي على حرم هندسة الري والصرف بنطاق قرية أريمون بالمحمودية بمساحة 286 م٢ عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وعشش وأسوار وزراعة جسور.

- إزالة حالتي تعدي بمساحة 245 م بنطاق قريتى سرنباى وأريمون عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض و شده خشبية.

- إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م بنطاق قرية نجيب محفوظ بحوش عيسى.