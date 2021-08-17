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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: نسعى لحل أزمة مستحقات اللاعبين

صدى البلد

أكد محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي كلفته ببناء فريق للموسم المقبل بعيدا عن النتائج هذا الموسم.


وقال عبدالجليل فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الإدارة كلفتني بالدفع بالناشئين واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة فى المباريات المتبقية للدورى، ونسعى لحل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين".


وأضاف: "عملت فى مصر المقاصة لمدة ١٢ سنة وأتمنى أن أمنح النادى الكثير وأحقق نتائج إيجابية مع الفريق فى الموسم المقبل وأسعى لبناء فريق مميز لكى نحتل مركزا جيدا".

الشباب والرياضة مصر المقاصة محمد عبد الجليل إذاعة الشباب والرياضة المدير الفني ميدو

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