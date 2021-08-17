إيجاد العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب.. تفاصيل

علق الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة والعقم، على العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب قائلاً إن هناك العديد من الطرق العلاجية التي تعطي نتائج غير مرضية ، ومنها: علاج الخلايا الجذعية أو حقن بلازما أو علاج عن طريق جهاز الخلايا الصدمية.

وأضاف أحمد العياشي خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن العلاج النهائي لـ ضعف الانتصاب تركيب دعامة في العضو الذكرى، لافتا إلى أن تلك الدعامة تختلف تماما عن دعامة القلب، حيث ان دعامة القلب تعتير دقيقة جدا، ويتم وضعها داخل الشرايين ليتدفق الدم بها.

وأوضح استشاري جراحة الذكورة والعقم أن عندما يعاني الزوج نقصا في السائل المنوي ، قبل الزواج فهذا يعني أن تأخر الانجاب ليس له علاقة بسن الزوجة، مضيفاً أن تأخر الإنجاب قد يكون بسبب تأخر الزوج في البلوغ.

وتابع أحمد العياشي أن هناك ذكراً منذ ولادته يعاني خصية معلقة ، فهذا يعني أنه مستثنى من شروط حالات التأخر في الإنجاب ، بالإضافة إلى أن هذا الجزء له تاريخ مرضي وراثي ، مشيراً إلى أن هذه الحالات المستثناة يجب بعد الزواج مباشرة أن تكشف لحل مشكلة التأخر في الإنجاب.