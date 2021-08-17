وزير الخارجية الأردني : الأمور في أفغانستان تتسارع بشكل كبير

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأمور في أفغانستان تتسارع بشكل كبير، ونحن معنيون للعمل من أجل الحفاظ على الأمن والوصول إلى حكومة توافق حتى لا تتدهور الأمور.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وأشار إلى أن الأردن وتركيا من أكبر الدول المستضيفة للاجئين، موضحا أن عبء اللجوء يجب أن لا تتحمله الدول المستضيفة فقط بل هو مسؤولية دولية.

وقال : أكدنا على ضرورة دعم العراق الشقيق والحكومة الحالية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبيًن الصفدي، إنه تمت الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الأردن وتركيا من قبل البلدين.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبينا أنه سيتم العمل على وضع خارطة طريق لتحديد اولويات التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وبيًن الصفدي أن انطلاق البلدين باتجاه زيادة التنسيق والتعاون والتشاور، كما وقدم الصفدي تعازي المملكة بضحايا الحرائق التي ضربت تركيا، مؤكدا تضامن الأردن مع تركيا.

وقال : تحدثنا بالشأن الإقليمي والقضية الفلسطينية ونحن متفقان بأن الوضع القائم في الضفة الغربية لا يمكن أن يستمر.

أكد الصفدي على أنه لا بد من العمل لضمان الأمن والاستقرار في أفغانستان وضمان حقوق المواطنين وإجلاء الرعايا الأجانب مع الحفاظ على سلامتهم.