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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول دولة أوروبية تعلن رفضها استقبال اللاجئين الأفغان

محاولات من الأفغان
محاولات من الأفغان للهروب في طائرة نقل عسكرية

 

أعلنت اليونان، إنه لا يمكن أن تكون بوابة للنازحين الأفغان الذين يرغبون في الوصول لأوروبا، وفق ما ذكرت الصحافة الدولية.
قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي اليوم الثلاثاء إن اليونان لا تريد أن تصبح نقطة دخول إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأفغان الفارين من الصراع المتصاعد في وطنهم ، داعيا إلى استجابة مشتركة للاتحاد الأوروبي للأزمة.

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كانت اليونان على خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا في عام 2015 ، عندما وصل ما يقرب من مليون شخص فروا من الصراع في سوريا والعراق وأفغانستان.
ومثل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ، ووفق الاضطراب الحاصل في أفغانستان ، فقد يؤدي إلى تكرار ذلك.

وقال ميتاراشي لتلفزيون ERT الحكومي "نقول بوضوح إننا لن ولن نكون بوابة أوروبا للاجئين والمهاجرين الذين قد يحاولون القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".

أضاف "لا يمكننا ترك ملايين الأشخاص يغادرون أفغانستان ويأتون إلى الاتحاد الأوروبي .. وبالتأكيد ليس من خلال اليونان".

وسيعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي طالبان، وطلبت اليونان مناقشة القضية أيضا في اجتماع لوزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

وقال ميتاراشي: "يجب أن يكون الحل مشتركًا ويجب أن يكون حلاً أوروبيًا".


ويتعارض ذلك مع اعلان المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، الذي قال أنه "يتعين على أوروبا إنشاء ممرات إنسانية لاستقبال اللاجئين الفارين من أفغانستان".

وفي مقابلة مع صحيفة "إي ميساجيرو" اليومية الإيطالية، قال باولو جينتيلوني: "أعتقد أن أوروبا ستضطر حتما إلى تجهيز نفسها للممرات الإنسانية والاستقبال المنظم، وكذلك لتجنب التدفقات غير المنضبطة للمهاجرين غير الشرعيين..أو، على الأقل، يجب على الدول التي ترغب، في القيام بذلك".

هذا ويعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة "طالبان" المحظورة في روسيا.

 

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