جماهير الزمالك تدعم القلعة البيضاء قبل مباراة وادي دجلة

يستعد الزمالك للقاء وادي دجلة المقرر له اليوم الثلاثاء، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصيف وحامل اللقب.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة الأخيرة له بالدوري، والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجمتاعي توستر هاشتاج #حاربو_علي_الدوري_يا_زمالك ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .