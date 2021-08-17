لأول مرة .. فتح باب القبول للشعبة الأدبية بكلية الفنون الإبداعية فى الأهرام الكندية

أعلنت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور صديق عبدالسلام، عن فتح القبول رسميا لطلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة للألتحاق بكلية التصميم والفنون والإبداعية، بجانب الشعبة العلمية (علوم - رياضة)، وذلك للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢.



وتنفرد كلية التصميم والفنون الإبداعية بـ جامعة الأهرام الكندية بأنها الكلية الوحيدة فى مصر التى تجمع بين تخصصات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وتضم تخصصات التصميم الداخلى والأثاث، تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، وتصميم الأزياء والمنسوجات، وتصميم المنتج الصناعى، بالإضافة إلى مشاركة الطلاب فى مشروعات عملية بصفة دائمة، مثل تجميل مدينة 6 أكتوبر ضمن استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 والمساهمة فى تطوير مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وغيرها من المشروعات.

وجدير بالذكر أن جامعة الأهرام الكندية هي إحدى الجامعات الخاصة في مصر التي تأسست في عام 2004، وفقا للقرار الرئاسي رقم 393 لعام 2004، وهي من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

حيث أعلنت جامعة الأهرام الكندية خلال الفترة الحالية، عن فتح باب القبول المبكر للعام الدراسي 2020-2021 لطلبة الثانوية العامة المصرية والعربية والشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

تخصصات جامعة الأهرام الكندية:

وتتعدد الكليات التي يمكن الإلتحاق بها في الجامعة وهي:

كلية الصيدلة.

كلية الإعلام.

كلية الهندسة.

كلية التصميم والفنون الإبداعية.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

كلية طب الفم والأسنان.

كلية إدارة الأعمال.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية اللغات والترجمة.