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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمل رمزي تطالب الصحة بزيادة عدد المراكز الطبية لتلقي اللقاحات المضادة لـ"كورونا"

أمل رمزي، عضو مجلس
أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ

 طالبت أمل رمزي ، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الصحة بضرورة التوسع في زيادة عدد المراكز الطبية لتلقي اللقاحات الوقائية ضد فيروس كورونا، في مختلف المحافظات وذلك لسرعة تطعيم وتحصين أكبر عدد من المواطنين ضد هذا الفيروس اللعين.

 

وقالت النائبة البرلمانية، إن هناك جهودا كبيرة مبذولة من قبل الحكومة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من تلك الجهود خاصة ما يتعلق بسرعة حصول أكبر عدد من المواطنين على جرعة التطعيمات قبل قدوم فصل الشتاء، الذي يزداد فيه نشاط "كورونا" وتتزايد فيه أعداد الإصابات والوفيات.

 

وشددت عضو مجلس الشيوخ، في بيان لها، على ضرورة التوسع في توفير اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا لتطعيم أكبر عدد من المواطنين بها، مؤكدة أن ذلك سيقلل من نسبة عدد الإصابة بالفيروس.

 

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وأشادت رمزى، بقرار مجلس الوزراء الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد خطة تنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين في تلك القطاعات، وكذلك تطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي، من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، تعد خطوة مهمه للحفاظ على حياة أبنائنا الطلاب، وكذلك انتظام سير العملية التعليمية.

 

وحذرت عضو مجلس الشيوخ، المواطنين من التهاون أو عدم الاكتراث من التعامل بجدية مع خطورة الفيروس في إتباع الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة، مؤكده على أن الإستمرار في الإلتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية تجنبنا عدم انتشار الفيروس وتقلل من مخاطر

الشيوخ الصحة كورونا اللقاحات أمل رمزي

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