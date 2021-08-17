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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذهول وسخرية على السوشيال ميديا.. عناصر طالبان في الملاهي والجيم.. فيديو

عناصر طالبان في الملاهي
عناصر طالبان في الملاهي و الجيم

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعناصر طالبان داخل إحدى صالات الجيم في أفغانستان عقب سيطرتهم على الحكم وخروج القوات الأمريكية . 

وأثار مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، الذهول والسخرية بين الرواد بسبب ظهور عناصر طالبان في إحدى صالات الألعاب الرياضية ومدينة ملاهي . 

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و ظهرت صوة آخرى انتشرت بشكل واسع عبر مواقع الإنترنت، وهي صورة لعناصر طالبان في إحدى مدن الملاهي .

وانقسمت تعليقات الرواد بين حالة من الذهول و السخرية، فلم يتوقع الرواد أن أولى المشاهد للعناصر في أفغانستان عقب السيطرة عليها ستكون في صالات الجيم . 

يذكر أن آلاف المواطنين في أفغانستان فروا هاربين من الدولة، عقب إعلان طالبان السيطرة على الحكم. 

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رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طالبان صالات الجيم أفغانستان ملاهي

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