ذهول وسخرية على السوشيال ميديا.. عناصر طالبان في الملاهي والجيم.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعناصر طالبان داخل إحدى صالات الجيم في أفغانستان عقب سيطرتهم على الحكم وخروج القوات الأمريكية .

وأثار مقطع فيديو عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، الذهول والسخرية بين الرواد بسبب ظهور عناصر طالبان في إحدى صالات الألعاب الرياضية ومدينة ملاهي .

و ظهرت صوة آخرى انتشرت بشكل واسع عبر مواقع الإنترنت، وهي صورة لعناصر طالبان في إحدى مدن الملاهي .

وانقسمت تعليقات الرواد بين حالة من الذهول و السخرية، فلم يتوقع الرواد أن أولى المشاهد للعناصر في أفغانستان عقب السيطرة عليها ستكون في صالات الجيم .

يذكر أن آلاف المواطنين في أفغانستان فروا هاربين من الدولة، عقب إعلان طالبان السيطرة على الحكم.

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