سفير روسيا بأفغانستان: طالبان دخلوا كابول كـ"أصحاب" وليسوا كمحتلين

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا لن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية مطلقًا، مؤكدًا في نفس التصريحات على إن الوضع في أفغانستان يحتاج لتعاون بين روسيا والغرب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وحول أفغانستان، ذكر وزير خارجية روسيا لافروف، إن رسائل إيجابية بعثت بها حركة طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، مشددًا في الوقت نفسه على إن روسيا لن تتعاون مع مجموعات إرهابية في أفغانستان.

من جانبه، كشف السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف عن انطباعاته للساعات الأولى بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابول، مشيرا إلى حالة من الهدوء في المدينة.

وقال السفير في تصريحات صحفية : "جاءنا عناصر من "طالبان" مدججون بالسلاح هذا، وانتشروا في محيط السفارة حتى لا يتسلل إليها أي مجنون".

وتابع: "الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي في المدينة. بدأت المدارس بالعمل، حتى مدارس للبنات. حاول الغرب تخويفنا من أن أنصار "طالبان" سيأكلون النساء. لم يأكلوهن، وإنما فتحوا مدارس للفتيات".

وأشار جيرنوف إلى أنه يخطط للقيام بجولة في جميع أنحاء المدينة برفقة عناصر من "طالبان" ليرى كل شيء بأم عينه، مضيفا أن "طالبان" اقترحت اختيار أي مسار تريده السفارة لتلك الجولة.

وحسب السفير الروسي، فإن "المدينة أصبحت هادئة بشكل غير عادي.. ليس هناك انفجارات ولا إطلاق نار ولا أي شي من هذا القبيل. بات الهدوء يسود الموقف".

وفي تصريحات أخرى اعتبر السفير أن مقاتلي "طالبان" الذين سيطروا على كابل الأحد، دخلوها كـ"أصحاب" وليس كمحتلين، وقال إن أفراد مجموعاتهم الأولى عند دخول كابول ركعوا وقبلوا أرض المدينة.

وأضاف: "الغزاة لا يفعلون هكذا، هم يقدمون على النهب والسطو، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وآمل بأن يستمر الأمر على هذا النحو لاحقا".