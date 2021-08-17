صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 113 ألف سيدة خلال يوليو

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر يوليو الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 113 ألفا و301 منتفعة، منها 12 ألفا و27 جدد و 101 ألف و274 مترددة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 124732 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بإجمالى سنوات حماية بلغت 27362.

وقالت إن عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة قدمت خدماتها إلى 2812 منتفعة منها 1504 جديدات و1308 مترددات، وتم صرف 3176 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة بإجمالي سنوات حماية بلغت 3072، كما تم تنفيذ 101842 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات، فضلا عن تنفيذ 2636 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و9044 ندوة عن فيروس كورونا، و17209 عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتى للثدى.

وأضافت أن نوادى المرأة نفذت 625 ندوة تثقيفية وتوعوية للحاضرات بالنوادي اللاتي بلغ عددهن 6200 سيدة، وأته تم تحويل 1325 حالة تنظيم أسرة عن طريق نوادى المرأة، وذلك إضافة إلى الأنشطة الأخرى.