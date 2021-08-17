بشرى للطلاب ..التعليم العالي: تراجع الحد الأدنى للقبول بالجامعات بنسبة 10%

كشف الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالي ، عن توقعات هبوط الحد الأدنى للقبول بالجامعات ، بمعدل يتراوح بين 7% إلى أكثر من 10% ، معقبا : " يوم تاريخي ومبقتش قصة مجموع بس " .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العانة ، أنه لأول مرة يحدث أن يعتدل تقييم ودرجات الطلاب بهذا الشكل ، متابعا : " التنافس اتظبط " .

وأكد خالد عبد الغفار ، أن يوجد ما يقرب من 500 كلية ومعهد حكومي على مستوى مصر و450 برنامج تم إضافتهم لمنظومة التعليم خلال السنوات الماضية ، مضيفاً أنه تم الاهتمام بالجامعات الخاصة والأهلية فتم إتاحة 26 جامعة خاصة فى 260 كلية وبرنامج

ولفت إلى أنه تم عمل جامعات أهلية دولية فى جبل الجلالة وشرم الشيخ ورأس سدر والثور والمنصورة الجديدة.

