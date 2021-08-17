خالد عبد الغفار: انتهاء الامتحانات بشكل ناجح فى ظل ظروف صعبة

قال دكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مخرجات التربية والتعليم هى مدخلات الجامعات، واليوم دكتور طارق يسلمنا 650 ألف طالب فى الثانوية العامة وأكثر من 600 الف طالب فى الشهادات الفنية وهى مسؤولية كبيرة جداً علينا.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال كلمة المذاعة اليوم ، أننا نسعى أن نحقق كافة رغبات أبنائنا، لذلك فنحن نهنئ كل طلاب وطالبات خريجى الثانوية العامة أو الفنية أو الشهادات المعادلة.

وأشار إلى أن كل أبنائنا مروا بظروف أستثنائية قاسية جداً ليست على مصر فقط وإنما على مستوى العالم كلة، لذلك فنحن نحى اليوم وزارة التربية والتعليم على قدرتها فى الانتهاء من الامتحانات بشكل ناجح فى ظل ظروف صعبة ومرحلة مفصلية فى حياة مصر.

وقدم التهنئ لأولياء الأمور الذين عانوا مع أبنائهم طوال فترة الامتحانات، فمنهم من كانوا ينتظرون أبنائهم أمام المدرسة حتى ينتهوا من الامتحان.