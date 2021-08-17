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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء الصومال للتباحث حول العلاقات الثنائية | صور

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي

استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم، الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ⁧‫محمد روبلي‬⁩ في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة.

ودارت جلسة ثنائية بپن الطرفين للتباحث حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التقى رئيس وزراء الصومال، أمس الاثنين، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس وزراء الصومال وصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وعددا من المسئولين.

 

وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي
وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي

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